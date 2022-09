Verstärkung für die Abwehr : VfB Stuttgart verpflichtet früheren Dortmunder Zagadou

Stuttgart Auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler ist der VfB Stuttgart bei einem Bundesliga-Konkurrenten fündig geworden. Die Schwaben verpflichten den vereinslosen Franzosen Dan-Axel Zagadou, der zuletzt fünf Jahre bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand.

Der VfB Stuttgart hat auf den schwachen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga reagiert und für seine Abwehr den Franzosen Dan-Axel Zagadou verpflichtet. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie die Schwaben am Montag mitteilten. „Er ist athletisch stark, verfügt über ein gutes Passspiel und hat in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat über den Neuzugang. „Er kennt die Bundesliga und wird dementsprechend wenig Zeit brauchen, um sich bei uns zu integrieren.“