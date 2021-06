Zum „Pride Month“ : Fortuna setzt Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Düsseldorf Der Zweitligist beweist nicht zum ersten Mal, wie wichtig ihm seine Rolle in der Gesellschaft ist. Diesmal gibt es den angenehmen Nebeneffekt, dass es durch die Kollektion zum „Pride Month“ auch ein wenig in der Kasse klingelt.

Wenn es in den vergangenen Jahren darum ging, Verantwortung für die Gesellschaft zu zeigen, hat sich Fortuna Düsseldorf grundsätzlich nicht gedrückt. Das beginnt bei den vielen Aktionen, die eher im Hintergrund laufen und oft gar nicht die Beachtung bekommen, die sie verdienen: Hilfe für Obdachlose vor allem in den Wintermonaten, Impftaxi für Ältere und vieles mehr. Und das geht weiter beim Engagement für Flüchtlingskinder oder auch bei Sondertrikots mit dem Aufdruck „gegen Rechts“, um sich klar gegen fremdenfeindliche Tendenzen abzugrenzen.

Jetzt setzt der Zweitligist erneut ein Zeichen, diesmal für Vielfalt und Toleranz in Sachen Liebe. Fortuna beteiligt sich mit ihrer ersten Regenbogen-Sonderkollektion am „Pride Month“. Diese ist ab sofort in den Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz sowie im Onlineshop erhältlich.