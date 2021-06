Zurück vom 1. FC Kaiserslautern : So sieht die Zukunft von Zimmer bei Fortuna aus

Foto: Fortuna/Achim Winkler/F95 25 Bilder So lief der erste Arbeitstag für die Fortuna-Profis

Analyse Düsseldorf Jean Zimmer ist nach seiner Leihe an den 1. FC Kaiserslautern zunächst einmal zurück in Düsseldorf. Hinter den Kulissen wird aber immer noch eifrig um die Zukunft des 27-Jährigen gefeilscht. Fortuna will den Routinier nicht verramschen, der FCK ist chronisch klamm. Wie es nun weitergeht.