Training in Oberösterreich : Warum Fortuna diesmal nicht nach Maria Alm fährt

Fortuna-Tross und Fans im Juli 2019 in Maria Alm – das wäre in diesem Sommer nicht möglich gewesen. Foto: RP/CHRISTOF WOLFF

Düsseldorf Es ist schon fast so etwas wie Fortunas zweite Heimat – das idyllische Örtchen Maria Alm im Salzburger Land. Doch sein Sommertrainingslager verbringt der Zweitligist diesmal 250 Kilometer davon entfernt in Bad Leonfelden. Warum das so ist.