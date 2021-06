Bundesliga-Team 1966 : Fortuna trauert um Aufstiegsheld Willi Marzok

Düsseldorf Er war nie einer, der sich nach vorn drängte oder es genoss, im Mittelpunkt zu stehen. Aber Willi Marzok war ein wichtiger Baustein von Fortunas Aufstiegsmannschaft 1966. Kurz vor seinem 75. Geburtstag ist er gestorben.

2021 ist kein gutes Jahr für die Fortuna – ganz unabhängig von allen sportlichen Entwicklungen. Es ist ein Jahr, in dem der Verein und seine Mitglieder von vielen Menschen Abschied nehmen müssen, die Fortuna in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Ehrenpräsident Hans-Georg Noack, der langjährige Kapitän Fred Hesse und Pokalsieg-Trainer Hans-Dieter Tippenhauer sind nur drei Beispiele dafür. Nun trauert die Fortuna um einen weiteren früheren Spieler: Willi Marzok.

Wie die Familie erst jetzt bekanntgab, ist Marzok am 26. Mai gestorben, kurz vor seinem 75. Geburtstag, den er am Freitag gefeiert hätte. Der Flügelstürmer war zur Saison 1965/66 von der DJK Rheinkraft Neuss zur Fortuna gewechselt. Er blieb nur zwei Jahre in Flingern – doch diese gehörten zu den abwechslungsreichsten jener Zeit. Bereits in seiner ersten Saison im rot-weißen Trikot schaffte der Klub mit Marzok unter Trainer Kuno Klötzer den Aufstieg in die Bundesliga.