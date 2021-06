Neue Zahlen bei „transfermarkt.de“ : Der Marktwert von diesem Fortuna-Spieler geht durch die Decke

Service Düsseldorf Laut des Onlineportals „transfermarkt.de“ ist ein Spieler von Fortuna Düsseldorf nun 125 Prozent mehr wert als noch in der Vorsaison. Wer noch dazugewonnen hat. Wer die großen Verlierer im Kader des Zweitligisten sind. Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

Es ist vermutlich für die allerwenigsten eine Überraschung, dass Shinta Appelkamp auch in Sachen Marktwert der Überflieger bei Fortuna ist. Im vergangenen Jahr war er laut dem Portal „transfermarkt.de“ 800.000 Euro wert. Nach einer Saison im Unterhaus des deutschen Fußballs und der Teilnahme an der Endrunde der U21-Europmeisterschaft wird er nun auf 1,8 Millionen Euro taxiert – ein Anstieg um 125 Prozent, absoluter Spitzenwert was die Steigerungsrate angeht.

So viel zu den positiven Fällen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass laut Transfermarkt der überwiegende Teil des Kaders zum Teil massiv an Wert verloren hat. Darunter auch ein Edgar Prib, der mit großen Erwartungen an den Rhein gewechselt ist – und in seiner ersten Saison definitiv keine Bäume ausreißen konnte. Oder auch Andre Hoffmann, der aufgrund von einigen Verletzungen ausgefallen war, der ebenfalls rapide Verluste einstecken musste.Wer genau wie viel eingebüßt hat, kann man in unserer Bilderstrecke erkennen.