Noch im Rheinstadion : Als Düsseldorf EM-Gastgeber war

Düsseldorf Es ist eine EM für ganz Europa, die seit dem 11. Juni im Gange ist. Das bringt allerdings mit sich, dass jedes Land nur mit einer Gastgeberstadt vertreten ist – für Deutschland ist das München. Doch auch Düsseldorf hat eine EM-Vergangenheit.

Düsseldorf wird sich also wie die anderen Städte mit großen und turnierfreundlichen Arenen in Deutschland noch eine Weile gedulden müssen, doch zum Glück nicht allzu lange: In drei Jahren findet die EM-Endrunde in Deutschland statt, und dann wird die Euro 2024, wie sich das Turnier offiziell nennt, auch in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen Station machen.