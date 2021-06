Nationalmannschaft triumphiert bei Turnier : So viel Fortuna steckt im EM-Titel der U21

Ljubljana/Düsseldorf Der Düsseldorfer Peter Frymuth war Teil der Delegationsleitung. Auch ein Führungsspieler von Zweitligist Fortuna war beim Titelgewinn ganz nah dabei. Selbst ohne Einsatzminute identifiziert sich Shinta Appelkamp total mit dem Team. Was das für die Zukunft bedeutet.

Am Tag danach sind die unmittelbar Handlungsbeteiligten darum bemüht, die Zeitabläufe einigermaßen sauber nachvollziehen zu können. Und so bittet Peter Frymuth um etwas Geduld, damit er die Chronologie der Party-Nacht auch richtig wiedergeben kann. Am Ende beschränkt er sich auf das Ende. „Ich denke, ich habe die Feier so gegen 4 Uhr morgens verlassen. Da war allerdings noch nicht zu erkennen, dass sich ein Ende abzeichnet“, erzählt der 64-Jährige. „Es haben alle einfach den Moment genossen.“