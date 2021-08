„Die Atmosphäre war ein Wahnsinn“ : Fortunas Spieler begeistert von den Fans

Düsseldorf Die Arena war schon wesentlich voller als am Freitagabend bei Fortunas 2:2 gegen Kiel. Aber die 16.349 Fans, die gekommen waren, gaben alles und beeindruckten damit die Mannschaft zutiefst. Wie die Profis nach der Partie darauf reagierten.

„Die Unterstützung der Fans gibt uns viel“, sagte Kapitän Adam Bodzek hinterher. Der Routinier hatte im Mittelfeld den Vorzug vor Jakub Piotrowski erhalten und beim 2:2 gegen Holstein Kiel den defensiven Part in der Zentrale gespielt. „Gerade weil wir wissen, dass die Ergebnisse nicht gerade für uns sprechen, dass wir mehr Punkte hätten holen müssen. Aber die Art und Weise, wie wir nach vorn spielen, ist gut, und das wird auch von den Fans honoriert. Aber es wird Zeit, dass wir das auch in Punkte ummünzen.“

Wohl wahr. Zwar hatte es am Freitagabend wenigstens zu einem Punktgewinn gereicht, nachdem die Düsseldorfer beim 2:3 gegen Werder Bremen noch vollends mit leeren Händen dagestanden hatten. Aber ansonsten glichen sich die Bilder auffällig. Gegen Werder hatte Khaled Narey in der Nachspielzeit zum 2:2 ausgeglichen, ehe er wenig später einen Foulelfmeter verschuldete, den Maximilian Eggestein zum Siegtreffer der Gäste nutzte.

Gegen Kiel nun gelang Kristoffer Peterson in der 87. Minute das 2:2, und die Holsteiner konnten nicht erneut zurückschlagen. Da nach dem Ausgleich aber noch neun Minuten gespielt wurden, in denen Fortuna mit aller Macht auf das Siegtor drängte, fühlte sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. „Wir müssen uns selbst an die Nase fassen, genau wie schon in Nürnberg“, meinte Mittelfeldspieler Edgar Prib. „Wenn man sich die 90 Minuten anschaut, dann war ein Punkt zu wenig.“