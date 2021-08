Spitzenreiter in der Liga : Aus dieser Stärke muss Fortuna mehr Kapital schlagen

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Holstein Kiel aussehen

Düsseldorf Fortuna ist nach drei Spieltagen in der Tabelle höchstens graues Mittelmaß. In einem Wert sind die Düsseldorfer aber mit Abstand Spitzenreiter in der Zweiten Liga. Allerdings schlagen sie daraus noch zu selten Kapital. Worum es geht und was der Trainer dazu sagt.