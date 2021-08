„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Darum hat Kiel seine Tücken für Fortuna

Serie Düsseldorf In unserer Rubrik „Histörchen“ widmen wir uns heute Fortunas Bilanz gegen den Zweitliga-Gegner vom Freitag, die KSV Holstein Kiel – mit viel Geschichte und einigen kuriosen Fakten. Ein Aspekt fällt dabei aus Düsseldorfer Sicht besonders negativ ins Gewicht.

Von Andreas Götz

Quo vadis, Fortuna? Schon früh in der Saison stehen die Düsseldorfer unter Zugzwang. Ausgerechnet jetzt kommt in Holstein Kiel ein Gegner in die Arena, der den Flingernern in der Vergangenheit nun gar nicht lag. Natürlich sind gerade einmal zwei gemeinsame Saisons in der 2. Bundesliga nicht unbedingt ein Gradmesser, doch nehmen wir die drei Spielzeiten der Regionalliga Nord (zwischen 2001 und 2007) hinzu, wird die Ausbeute nicht ermutigender.

Face-to-Face-Vergleich Der Volksmund sagt gern: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Der direkte Heimvergleich mit den Gästen von der Förde ist allerdings noch nicht so verstaubt, als dass wir den Zahlen nicht trauen dürften. Außer einem Sieg im Pokal (1937) gab es bis vor 20 Jahren nur Freundschaftsspiele gegen die KSV. In vier Treffen am Rhein blieben die Kieler dabei sieglos, zweimal trennten sich die beiden Klubs unentschieden, und zweimal triumphierte Fortuna. Zu einem Meisterschaftsspiel kam es erstmalig 2001. In der Folge behielt Fortuna in vier Regionalliga-Jahren zweimal die Punkte am Rhein, zweimal gingen sie an die Ostsee, das Torverhältnis ist dabei ausgeglichen (5:5). Noch schauriger wird es in den beiden gemeinsamen Zweitligajahren. Fortuna konnte kein Heimspiel (1:1 und 0:2) gewinnen und ist somit im Unterhaus sieglos gegen Holstein. Höchste Zeit also, dass ein Dreier in Düsseldorf bleibt.

Seitenwechsler Kiel und Fortuna hatten bisher keine besonders große Schnittmenge an Spielern. Was nicht heißt, dass es bei wenigen Wechseln nicht die eine oder andere interessante Personalie gab. Den Anfang machte Kurt Krüger. Die Wehrmacht beorderte den aufstrebenden Jungspund zum Kriegsdienst an die Küste. Krüger schloss sich den „Störchen“ der KSV an und blieb den Kieler zunächst auch nach Kriegsende treu, ehe er 1949 zurück in die Heimat und damit auch zur Fortuna kam.

Mit Harald Hardtke einigten sich die Düsseldorfer 1959 auf einen Vertrag. Die Liaison hielt nur eine Spielzeit, ehe Hardtke nach nur zwölf Spielen und einem Tor weiterzog. Bedauerlich war 1967 der Abgang des hochbegabten Willi Marzok. Bei ihm stimme einfach die Chemie mit dem damaligen Trainer Kuno Klötzer nicht. Dagegen weinte Marcus Marin in Flingern kaum jemand eine Träne nach, als er 2001 Fortuna Richtung Holstein verließ.

Anders könnte es bei Marvin Ducksch aussehen. Vielleicht trennten sich die Wege doch zu früh voneinander, und er wäre am Freitagabend zum Matchwinner geworden. Doch das ist reine Spekulation. Der bisher letzte Transfer fand zu Beginn der aktuellen Saison statt. Michel Stöcker wechselte von der „Zwoten“ zur Kieler Reserve. Bei Fortuna gab es für ihn keine Zukunft, aber vielleicht findet er in Kiel sein Fußballglück.

Spiel der Spiele Trotz der übersichtlichen Anzahl vom Heimduellen gab es 1937 eine Partie, die das Prädikat „Spiel der Spiele“ verdient hat. Im dritten Jahr des Tschammer-Pokals, dem Vorgänger des heutigen DFB-Pokals, gastierten die Störche am 7. November im Achtelfinale am Flinger Broich. Fortuna nutzte damals den Heimvorteil und siegte in einem typischen Pokalkampf vor 8000 Fans denkbar knapp. Nach Toren von „Tau“ Kobierski (23.) und Paul Mehl (27.) sprang am Ende ein 2:1 (2:0)-Sieg für Fortuna heraus. Ein Ergebnis, mit dem die Düsseldorfer auch am Freitag gut leben könnten.

Was Hoffnung macht Fortunas Start in die Saison ist ausbaufähig, der Start der Kieler eine mittlere Katastrophe. Die Vergangenheit lehrt uns, dass sich Fortuna bei solchen Anlässen gern als Aufbaugegner zur Verfügung stellt. Auch die schwache Heimbilanz gegen Kiel spricht nicht gerade für die Düsseldorfer. In Freundschaftsspielen in heimischen Gefilden lief es dagegen meist recht ordentlich.