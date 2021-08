2:2 gegen Kiel : Tore von Narey und Peterson retten Fortuna einen Punkt

Düsseldorf Der Düsseldorfer Fehlstart in die Zweitligasaison schien perfekt zu sein, aber dann brachte ein furioser Schlussspurt der Mannschaft von Trainer Christian Preußer doch noch ein 2:2 gegen Holstein Kiel. Vier Punkte aus vier Ligaspielen sind dennoch eine schmale Ausbeute.

Drei Zweitliga-Niederlagen in Folge: Für Fortuna Düsseldorf wäre es damit schon früh in der Saison ungemütlich geworden. Doch die Mannschaft von Trainer Christian Preußer zeigte Moral und holte nach einem 1:2-Rückstand gegen das bisherige Schlusslicht Holstein Kiel am Ende doch noch einen Punkt. Der eingewechselte Kristoffer Peterson sorgte mit seinem späten 2:2 für ein halbwegs versöhnliches Ende. Unterm Strich war das Remis für die Gastgeber vor 16.349 Zuschauern aber zu wenig.

Der Spieler, den alle mit der größten Spannung erwartet hatten, blieb erst einmal draußen. Ao Tanaka, nach seinem vierten Platz mit der japanischen Auswahl bei Olympia zum ersten Mal im Kader, nahm zunächst auf der Bank Platz. Preußer hatte sich für eine nominell eher defensive Besetzung seines Dreier-Mittelfelds entschieden und Kapitän Adam Bodzek zu Shinta Appelkamp und Edgar Prib beordert.

Opfer der Systemänderung, die all dem zugrundelag, wurde der polnische Nationalstürmer Dawid Kownacki, der ebenso wie Kristoffer Peterson beim 0:2 in Nürnberg einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Deshalb blieb auch der Schwede auf der Bank, für ihn kam Khaled Narey in die Startformation.

Doch mit der Ruhe, die Preußer durch seine Umstellungen ins Spiel bringen wollte, war es ganz schnell vorbei. Nicht einmal fünf Minuten waren gespielt, da hielten Matthias Zimmermann und Edgar Prib beim ersten Angriff der Gäste ein folgenschweres Nickerchen. Der Ex-Fortune „Jojo“ van den Bergh zog ungehindert eine Flanke nach innen, und der gänzlich ungedeckte Alexander Mühling köpfte zum ersten Saisontor der Kieler ein, die zuvor null Punkte und 0:9 Tore aufgewiesen hatten.

Eine eiskalte Dusche für Fortuna, deren Konzept damit erst einmal in Trümmern lag. Und das war ihrem Spiel in der Folge auch anzumerken. Zwar übte sie große Dominanz aus, schnürte die Holsteiner minutenlang in deren Strafraum ein. Doch wenn es dann zu einem Ballverlust kam, wirkte Fortuna bei den Kontern ungemein anfällig. So hatten die Gäste bei ihren spärlichen Gegenstößen mehrfach die Chance zum 0:2 – doch stattdessen klingelte es auf der Gegenseite. Nach einer Flanke von Felix Klaus stoppte Narey den Ball mit der Brust und drosch ihn dann mit links zum 1:1 ins Netz.

Nach knapp einer Stunde war es dann Zeit für Tanaka. Preußer schickte den 22-Jährigen und Jakub Piotrowski für Appelkamp und Prib aufs Feld, stülpte damit sein Mittelfeld auf links. Doch das größte Fortuna-Problem an diesem Abend war damit nicht behoben: die rechte Defensivseite. Der eingewechselte Fabian Reese traf dort erneut auf keinen Widerstand beim Flanken, und der nächste Ex-Fortune, Steven Skrzybski, traf zum 1:2.