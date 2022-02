Fortunas Vizekapitän : Dieser Zuspruch freut Marcel Sobottka sehr

Düsseldorf Die Formkurve des Düsseldorfer Vizekapitäns zeigte in den vergangenen drei Spielen steil nach oben. Hundertprozentig zufrieden ist der 27-Jährige aber dennoch nicht mit sich. Was laut Sobottka noch besser geht, was er über seine Vertragssituation sagt und welche Premiere er gegen Aue feierte.

Seit einigen Tagen macht über Twitter eine Initiative von Fortuna-Fans auf sich aufmerksam. Sie nennt sich „#cellobleibt“ und kämpft mit originellen, in der Kernaussage aber durchaus ernsthaft gemeinten Tweets dafür, dass Vizekapitän Marcel Sobottka möglichst bald seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten verlängert. Das reicht von einem Foto, das Sobottka bei seiner bislang letzten Verlängerung 2017 zeigt und die Unterschrift „Das einzige Foto, das wir heute sehen wollen“ trägt bis hin zum dramatischen Aufruf: „Wir sind die MaSo-Christen, Fortuna, erlöse uns!“

Der so gefeierte Profi musste selbst erst auf diese Sympathiewelle aufmerksam gemacht werden. „Ich bin ja gar nicht bei Twitter unterwegs“, erklärt Sobottka auf Nachfrage unserer Redaktion. „Es ist aber immer schön, wenn man Leute hat, die hinter einem stehen und einen unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch Leute für ,#cellogeh‘. Aber es zeigt doch, dass ich in den letzten Jahren keine so schlechte Arbeit abgeliefert habe.“

Zu vorzeitigen Auskünften über einen neuen Vertrag kann den bekannt verschwiegenen Sohn des Ruhrpotts freilich selbst diese Initiative nicht verleiten. „Da werden wir schon etwas bekanntgeben, wenn es soweit ist“, sagt er augenzwinkernd; das klingt allerdings nicht unbedingt nach dem dringenden Wunsch, den Verein zu verlassen.

In den zurückliegenden drei Spielen ist es dem 27-Jährigen immerhin gelungen, die Fortuna-Verantwortlichen nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Schon beim 0:1 in Kiel zeigte „Cellos“ Leistungskurve nach oben, gegen Schalke und Aue spielte er dann richtig gut. Sobottkas eigene Ansprüche liegen allerdings noch deutlich höher: „Ich habe bis jetzt noch kein perfektes Spiel hingelegt. Es war ordentlich, ich habe viele Zweikämpfe gewonnen – aber ich weiß genau, dass es noch viele Dinge gibt, die ich besser machen kann. Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr wie während vieler Spiele in der Hinrunde, bin wieder fitter. Aber ich könnte mich noch öfter drehen und die Seiten wechseln, weniger Ballverluste haben und noch besser in die Zweikämpfe kommen. Doch wir sind als Team auf einem guten Weg.“

Beim 3:1 gegen den FC Erzgebirge Aue feierte er sogar eine persönliche Premiere – wenn ihn sein Gedächtnis denn nicht täuscht. „Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Elfmeter herausgeholt habe“, berichtet Sobottka schmunzelnd. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, ob ich überhaupt schon mal einen herausgeholt habe. Aber es war auf jeden Fall eine klare Sache, Jan Hochscheidt hat mich umgehauen.“

Dass Chefcoach Daniel Thioune am Donnerstag eine Zwei-Stunden-Trainingseinheit durchziehen ließ, die obendrein sehr intensiv ausfiel, störte das Mittelfeld-Arbeitstier überhaupt nicht. „Wir müssen schließlich was tun“, sagt er. „Von nix kommt nix.“ Und mit Fortuna soll noch einiges kommen in dieser Saison, wenn es nach Sobottka geht. „Wir haben endlich wieder zweimal gewonnen, das ist immer gut für die Stimmung. Wenn du lange nicht gewinnst, dann nimmst du das auch mit in den Alltag. Gegen Schalke hat sich das dann wieder richtig gut angefühlt, das bewegt schon viel. Jetzt haben wir Selbstvertrauen und sind voll in der Verlosung.“