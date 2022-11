Ex-Fortune Zimmer schildert Düsseldorfer Platzsturm : „Und dann standen da vier, fünf Fans mit Schlagstöcken“

Düsseldorf Nach dem Tor des 1. FC Kaiserslautern in letzter Sekunde stürmten einige Fortuna-Fans das Spielfeld. Die Situation beruhigte sich zwar schnell wieder. Natürlich war sie nach Abpfiff aber dennoch Gesprächsthema Nummer eins. Was die Protagonisten zu den unschönen Szenen vor der Fortuna-Kurve sagten.

Platzsturm nach Pleite in letzter Sekunde : Kaiserslautern crasht Fortunas Karnevalsparty

Glücklich waren beide Vereine über die stattgefundenen Szenen nicht. Lautern-Kapitän und Ex-Fortune Jean Zimmer zeigte für die Aktion der Fans wenig Verständnis. „Ich stand beim Elfmeter an der Mittellinie und bin dann dazugekommen. Da standen schon vier, fünf Fans mit Schlagstöcken da. Jeder weiß, dass wir keine unfaire oder asoziale Mannschaft sind. Und dass wir dort nicht gejubelt haben, um jemanden zu provozieren“, schilderte er seine Sicht der Szene. „Wir standen dort, weil dort auch der Elfmeter ausgeführt wurde. Da muss man nicht so maßlos übertreiben. Das ist schade und ein unrühmliches Ende für ein faires Spiel. Aber die Stöcke sind ja alle an uns vorbeigeflogen – von daher passt das.“