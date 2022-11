Ausgerechnet ein Ex-Düsseldorfer : Dieser Spieler soll den Fan-Eklat bei Fortuna provoziert haben

Düsseldorf Der Fan-Eklat nach der bitteren Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern – offenbar fühlten sich die Düsseldorfer Ultras von einem Spieler der Pfälzer derart angestachelt, dass sie auf das Feld gekommen sind, um die gegnerischen Spieler zu vertreiben. Was der vermeintliche Provokateur zu der Szene sagt.

Es war der Aufreger nach dem Aufreger. Erst die Niederlage in letzter Sekunde gegen den 1. FC Kaiserslautern – das 1:2 (90.+6) nach einem Elfmeter in der Nachspielzeit der Nachspielzeit. Und dann auch noch Szenen, über die am Tag danach in der ganzen Republik gesprochen werden. Eine Handvoll Düsseldorfer Ultras fühlten sich nach dem Siegtreffer der Pfälzer vom anschließenden Jubel vor ihrer Kurve derart provoziert, dass sie auf den Platz stürmten.