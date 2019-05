0:5-Klatsche im kleinen Rheinderby : Fortunas Reserve blamiert sich gegen Köln

Düsseldorf Die Reserve von Fortuna Düsseldorf blamiert sich in der Regionalliga West bei der 0:5-Klatsche gegen die U21 des 1. FC Köln. Nur die Anhänger überzeugen am Flinger Broich.

Die aktive Fanszene hatte dazu aufgerufen, das Paul-Janes-Stadion wieder einmal angemessen zu füllen. Der Anlass war ja auch ein ganz passender: Fortunas Regionalliga-Fußballer empfingen die Reserve des 1. FC Köln zum „kleinen Derby“. Und tatsächlich sind dem Appell etliche Düsseldorfer Anhänger gefolgt, letztlich fanden sich 900 Zuschauer am Flinger Broich ein. Allein der Gästeblock blieb mit exakt zwei Besuchern spärlich gefüllt. Diese beiden Hartgesottenen hatten allerdings einen umso größeren Grund zum Jubeln, schließlich fing sich die „Zwote“ gegen die Domstädter eine bittere 0:5-Klatsche.

Auf den Rängen hatte die Fortuna also aufgrund der lautstarken Unterstützung der Ultras zu jeder Zeit alles im Griff, was sich über das Team von Trainer Nico Michaty auf dem Rasen nicht sagen ließ. Nach einer verhaltenen Anfangsphase verloren die Hausherren völlig den Faden. Knackpunkt war der Kölner Führungstreffer durch Sven Sonnenberg, der den Ball nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus über die Linie drückte. Anschließend mehrten sich die Fehlpässe wie eine gut gezüchtete Bakterienkultur. Von einem geordneten Spielaufbau fehlte jegliche Spur, obwohl Innenverteidiger Leander Goralski rechtzeitig fit wurde und Profi-Leihgabe Robin Bormuth an seiner Seite auflief.