Kommentar zur Fortuna : Dieses Team verkörpert Ehrgeiz

Matthias Zimmermann grätscht in den Schuss von Vincenzo Grifo. Foto: dpa/Patrick Seeger

Meinung Düsseldorf Auch in Freiburg sah man wieder, was diese Düsseldorfer Mannschaft in diesem Jahr auszeichnet: Ehrgeiz. Das ist der Grund, warum Fortuna in dieser Saison vor Mannschaften wie Stuttgart oder Schalke abschließen wird.

Matthias Zimmermann springt hoch, schreit seine Freude heraus und bejubelt sich selbst, als hätte er gerade das Tor des Jahres im wichtigsten Spiel seiner Karriere geschossen. Dabei hat er „nur“ mit einer Grätsche eine sehr brenzlige Situation zur Ecke geklärt. In einem Spiel, in dem es sportlich um eigentlich gar nichts mehr geht.

Diese Szene beim 1:1 in Freiburg ist mal wieder ein Beleg für den Charakter dieser Düsseldorfer Mannschaft. Wenn die Elf von Trainer Friedhelm Funkel den Rasen betritt, kann sie gar nicht anders, als ihren Ehrgeiz zur Schau zu stellen. Denn sie verkörpert diesen Ehrgeiz zu jeder Zeit.

Und genau das ist der Grund, warum Fortuna in dieser Saison vor Mannschaften wie Stuttgart oder Schalke abschließen wird, die zwar individuell eigentlich deutlich besser besetzt sind, aber eben – nach eigenem Bekunden – keine Einheit darstellen.

In Freiburg, das am Samstag ebenfalls den Klassenerhalt auf der Couch feiern durfte, gab es viele dieser kleinen und großen Szenen, in denen zu sehen war, dass die Düsseldorfer trotz des feststehenden Nichtabstiegs noch Lust aufs Siegen haben. Dass das am Ende trotz fast einer ganzen Halbzeit in Überzahl nicht gelang, lag einzig daran, dass Freiburg eben auch ein Team auf den Rasen brachte, das keine Lust auf plumpes Ballgeschiebe hatte.