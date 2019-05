Fortuna in Freiburg : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Fortuna in Freiburg

Freiburg Freiburg gerettet, Düsseldorf gerettet. Klingt nach Sommerfußball. Unsere Fortuna-Reporter haben Aufstellungs-Ideen, mit denen Fortuna dieses Bundesliga-Spiel für sich entscheiden kann.

Fortuna Düsseldorf spielt am 32. Spieltag beim SC Freiburg. Vor der Saison haben viele gedacht, dieses Spiel wird ein entscheidendes im Abstiegskampf werden. Fortuna ist aber längst gerettet, Freiburg seit Samstag auch. Deshalb können beide Teams am Sonntag (15.30 Uhr, Live-Ticker) locker aufspielen. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel plagen nur noch kleinere Personalsorgen. Er muss auf Tim Wiesner (nicht berücksichtigt), Raphael Wolf (nicht berücksichtigt), Diego Contento (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Jean Zimmer (Außenbandriss), Davor Lovren (Adduktorenprobleme) und Marcel Sobottka (Muskelfaserriss) verzichten. Unsere Redakteure haben sich ein paar Gedanken zur Aufstellung gemacht:

Niko Gießelmann ist zwar wieder fit, und Andre Hoffmann hat beim 4:1 gegen Bremen eine ganz starke Partie abgeliefert – dennoch würde ich in Freiburg auf Markus Suttner und Marcin Kaminski setzen. Grund: Beide könnten sich, ebenso wie Dawid Kownacki im Sturm, noch einmal unter Wettkampfbedingungen zeigen, so dass für Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ein noch klareres Bild entsteht, was sein Bemühen um eine Festverpflichtung der Leihspieler betrifft.