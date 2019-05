Fortunas Torjäger trifft in Freiburg : Kownacki widmet sein Tor Tochter Lena

Fortunas Torjäger trifft in Freiburg

Freiburg Der 22-Jährige erzielt den Treffer zum 1:1-Endstand im Spiel der Fortuna beim SC Freiburg. Die Leihgabe aus Genua denkt direkt an sein erstes Baby.

Wirklich zufrieden waren Fortuna Profis nicht mit dem 1:1 beim SC Freiburg. Das allein zeigt schon, wie ehrgeizig die Mannschaft des Aufsteigers ist und wie hoch sie ihre eigenen Ansprüche inzwischen schraubt. „Wir haben uns die Messlatte selbst hochgelegt“, kommentierte Abwehrchef Kaan Ayhan grinsend. „Und wir sind eben nicht überglücklich, wenn wir fast die gesamte zweite Hälfte in Überzahl spielen, am Ende aber nur einen Punkt mitnehmen.“

Letztlich war im ausverkauften Schwarzwaldstadion genau diese Überzahl das Problem. Nachdem der ganz schwache Schiedsrichter Tobias Welz den Freiburger Janik Haberer nach dessen zweiten Foul an Adam Bodzek bereits in der 47. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt hatte, gelang den Düsseldorfern plötzlich nicht mehr viel. „Da ist das Spiel gekippt“, meinte Trainer Friedhelm Funkel. „Die Freiburger haben das aber mit zehn Mann auch sehr clever gemacht. Sie standen ganz tief hinten drin, und dann merkst du den fehlenden Mann fast gar nicht.“

Fortuna dagegen merkte ihn schon – auf für sie negative Weise. „Wir Flügelspieler hatten fast gar keinen Raum mehr, nachdem die Freiburger sich so weit zurückgezogen hatten“, erklärte Angreifer Dawid Kownacki. „Deshalb bin ich schon ein bisschen enttäuscht über den Punkt.“ Immerhin konnte sich der polnische Nationalstürmer mit seinem herrlichen Ausgleichstreffer trösten. „Ich glaube, das war kein so schlechtes Tor“, sagte Kownacki lächelnd. „Kevin Stöger hat mir den Ball brillant zugespielt. Ich habe dann gesehen, dass ich mit einem Abwehrspieler allein war und habe einfach mal draufgehauen.“ Und wie: Die Kugel knallte an die Unterkante der Latte, von dort auf den Boden und ins Netz.