2:0-Sieg gegen Freiburg im Hinspiel : Als Fortuna die Wende gelang

Die Erleichterung ist Fortunas Trainer ins Gesicht geschrieben: Friedhelm Funkel feiert im vergangenen Dezember den 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Freiburg. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Am Sonntag geht es für die Düsseldorfer nach Freiburg. Im Rückblick war das Hinspiel wohl die wichtigste Partie der Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Es ist Mitte Dezember 2018. Fortuna ist Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga und hat nur vier Punkte aus den vergangenen zehn Partien geholt. Es steht eine Englische Woche mit drei Spielen an – an deren Ende wird Fortuna neun Zähler mehr auf dem Konto haben. Rückblickend ist es die Wende in Richtung Klassenerhalt. Der Startpunkt ist das Duell mit dem SC Freiburg, das Fortuna durch zwei Treffer von Kaan Ayhan mit 2:0 gewinnt. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es nun zum Rückspiel ins Breisgau. Und die Stimmung ist eine gänzlich andere, Fortuna ist längst gerettet. Es ist mal wieder ein Beleg dafür, wie schnell sich der Wind im Fußball drehen kann.

Gewinnspiel 9 x 2 Karten für Spiel gegen Hannover Foto: dpa/Federico Gambarini Wir verlosen 9 x 2 Karten für das letzte Saisonspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 am 18. Mai um 15.30 Uhr. Zusätzlich bekommen Sie vor dem Spiel bei einer Stadionführung exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Merkur-Spiel-Arena. Mitmachen und gewinnen! Wer unter 01379 88 67 19 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp9“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss: 15. Mai 2019, 24 Uhr!

Vor der Partie im Dezember ist die Stimmungslage im Klub sehr angespannt. Der damalige Vorstandsboss Robert Schäfer hat Trainer Friedhelm Funkel zwar zwischenzeitlich sein Vertrauen trotz sechs Niederlagen in Serie ausgesprochen. Doch nach den Pleiten gegen Mainz und in Bremen soll es vor dem Freiburg-Spiel ein Ultimatum für Funkel geben und in Damir Canadi eine Alternative in den Startlöchern stehen.

Doch Funkel und seiner Mannschaft gelingen daraufhin drei Siege gegen Freiburg, Dortmund und Hannover. Auf die damalige Drucksituation angesprochen, sagt Funkel heute: „Was heißt Druck? Ich stand mit Sicherheit nicht unter Druck. Ich kenne keinen Druck mehr. Für mich ist es Spaß, hier nochmal Trainer bei Fortuna Düsseldorf zu sein. Es gibt immer Phasen, die etwas schwieriger sind.“

Nun ist Fortuna aber in einer ganz anderen Phase. Von den vergangenen 17 Partien gewannen die Düsseldorfer zehn und stehen in der Rückrundentabelle auf dem achten Platz, zwei Punkte von den Europapokalrängen entfernt. „Dadurch ist es aber nicht einfacher, gegen Freiburg zu gewinnen“, betont Funkel.

Zumindest hat der Trainer viele taktische Möglichkeiten, da er derzeit wenige Ausfälle zu beklagen hat. Nur die Feldspieler Marcel Sobottka, Jean Zimmer und Diego Contento werden nicht mit nach Freiburg reisen. Bei Kapitän Oliver Fink entscheidet sich ein möglicher Einsatz am Freitag.

Aymen Barkok wird nach seiner Platzwunde aus dem Bremen-Spiel, die mit neun Stichen genäht wurde, nicht nur am Sonntag in Freiburg dabei sein, sondern auch in der kommenden Saison in Fortunas Kader stehen. Der 20-Jährige wird ein weiteres Jahr von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Barkok entschied sich gegen andere Angebote aus der Bundesliga.