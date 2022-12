Große Klappe, viel dahinter Kastenmeier zeigt seine bislang beste Saison für Fortuna

Raphael Wolf Der 34-jährige Routinier ist in dieser Saison vor allem als Kassenwart gefragt. Das Tor musste er bislang noch nicht hüten. Kastenmeier ging zwar in viele Spiele angeschlagen mit starken Rückenschmerzen, verzichten musste er bislang aber noch nicht. Dass man sich auf Wolf verlassen kann, zeigte er in der vergangenen Saison, als er einspringen musste. Einen solch erfahrenen Mann in der Hinterhand zu haben, gibt Trainer Thioune ein gutes Gefühl. Dass es nach der Saison für Wolf in Düsseldorf weitergeht, ist aber unwahrscheinlich.