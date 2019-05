1:1 beim SC Freiburg : Fortuna kann mit Remis nicht rundum zufrieden sein

Foto: Falk Janning 24 Bilder SC Freiburg - Fortuna: Bilder zum Spiel.

Freiburg Der Düsseldorfer Klub wurde am Sonntag 124 Jahre alt. Die 2500 mitgereisten Anhänger feierten den Geburtstag mit einer schönen Choreo. Sportlich gab es beim SC Freiburg nur teilweise etwas zu feiern. Zwar glich Fortuna den frühen Rückstand aus, nutzte aber fast 45 Minuten Überzahl nur zu einem Punkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Im Düsseldorfer Block des Schwarzwaldstadions zeigten die 2500 Fans riesige Fortuna-Logos und erinnerten mit rot-weißen Plakaten an die Meisterschaft 1933 und das Europapokalfinale in Basel. Gestern beging der Bundesliga-Aufsteiger seinen 124. Geburtstag und wollte sich mit einem Erfolg beim SC Freiburg selbst beschenken. Das Unterfangen glückte nur zum Teil, denn obwohl sie fast die komplette zweite Hälfte in Überzahl agierte, reichte es für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nur zu einem 1:1, das allerdings leistungsgerecht war.

Die erste große Sorge des Tages galt den Toiletten im Gästeblock – doch die erwies sich zumindest vor und während der Partie als unbegründet. Wegen einiger Vandalismusfälle in der Vergangenheit hatte Fortuna angekündigt, jedem Düsseldorfer Fan vor dem Toilettenbesuch im Stadion einen Lichtbildausweis als Pfand abzunehmen. Die Proteste waren nachvollziehbarerweise groß, nicht nur wegen des Kollektiv-Charakters dieser Bestrafung: Die Anhänger fürchteten auch ein absolutes Chaos bei der Abwicklung. Doch vor dem Anpfiff blieb ein solches aus, weil zwar mehr Ordner (allesamt Düsseldorfer) als gewohnt vor den Toiletten im Gästeblock postiert waren, von denen aber niemand einen Ausweis einforderte.

Chaos bei der Aufstellung gibt es bei Friedhelm Funkel ohnehin nie, doch diesmal hielt der erfahrene Coach sogar fast vollständig an der Formation der Vorwoche fest. Gegenüber dem 4:1-Erfolg über Werder Bremen nahm er nur eine Änderung vor, brachte auf der linken Mittelfeldseite Dawid Kownacki anstelle von Dodi Lukebakio. Der wiedergenesene Kapitän Oliver Fink nahm ebenso wie der belgische U21-Nationalspieler zunächst auf der Ersatzbank Platz. Markus Suttner blieb als Linksverteidiger im Team und erhielt so den Vorzug vor Niko Gießelmann, der sich wieder spielfähig gemeldet hatte.

Der Auftakt in die Begegnung war dann reichlich kurios. Fortuna hätte bereits nach sechs Minuten 2:0 führen können – und lag dann weitere 120 Sekunden doch zurück. Vincenzo Grifo verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Benito Raman ihn selbst gelegt hatte. Eine doppelt misslungene Abwehraktion, denn der Belgier hatte wie Sekunden zuvor sein Teamkollege Matthias Zimmermann eine Ecke verhindern wollen, damit die Situation aber erst richtig scharf gemacht. Die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Welz war allerdings keineswegs so eindeutig, wie es für ihn und den Videoassistenten Florian Badstübner im Kölner Keller offenbar den Anschein hatte.

Bitter für den Düsseldorfer Keeper Michael Rensing, dass es nun bereits der 23. Bundesliga-Strafstoß in Serie war, den er nicht parieren konnte. Noch bitterer für sein gesamtes Team, dass es Kevin Stögers cleveren Freistoß, den Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow nur knapp erreichte, und Ramans hervorragende Konterchance in den ersten Minuten nicht zu nutzen vermochte.

In der Folge verdarben sich die Gäste so einige ordentliche Ansätze durch eine schier unglaubliche Fehlpassquote. Was mit Zimmermann und Raman auf der rechten Seite begonnen hatte, setzte sich über Rouwen Hennings, Kenan Karaman und Kownacki fort. Und der sonst so zuverlässige Stöger leistete sich zwei haarsträubende Ballverluste, die über Konter fast zum 2:0 geführt hätten. Doch dann besann sich der Österreicher seiner wahren Qualitäten, setzte mit einem traumhaften Pass Kownacki ein, und der polnische Nationalstürmer nagelte den Ball unter die Querlatte – 1:1 nach einer halben Stunde und auch zur Pause.

Mit Beginn der zweiten Hälfte wurde es dann erheblich rauer. Auslöser war, dass Freiburgs Janik Haberer im Zweikampf mit Adam Bodzek den Fuß draufhielt. Welz zeigte bereits in Minute 47 zu Recht Gelb-Rot, da Haberer kurz vor der Halbzeit ebenfalls gegen Bodzek einen Ellbogencheck angesetzt hatte und verwarnt worden war. Fortan endete nahezu jeder Zweikampf in einer kleinen bis mittleren Rudelbildung, und der unsichere Schiedsrichter verstand es nicht, die Partie zu beruhigen.

Zum Glück für die Kartenstatistik ebbte die Unruhe von selbst wieder ab, doch auch das Spiel verlor zugleich an Fahrt. Die Düsseldorfer machten zu wenig aus ihrer Überzahl, vernachlässigten etwas das Tempo und auch die Ideen beim Versuch, das Angriffsspiel auseinanderzuziehen. Hennings hatte in der 66. Minute dennoch eine sehr gute Chance, doch Schwolow rettete mit einem starken Reflex. Auf weitere Szenen dieser Art warteten die 24.000 im ausverkauften Schwarzwaldstadion jedoch vergeblich, und so blieb es nach einer mäßigen Begegnung beim gerechten Remis.

Freiburg: Schwolow - Koch, Keven Schlotterbeck, Heintz - Höfler - Frantz (72. Sallai), Haberer, Gondorf (90.+3 Nico Schlotterbeck), Günter - Grifo, Höler (82. Niederlechner). - Trainer: Streich

Düsseldorf: Rensing - Matthias Zimmermann, Ayhan, Andre Hoffmann, Suttner - Stöger, Bodzek (68. Morales) - Raman, Kownacki (73. Lukebakio) - Karaman (82. Fink), Hennings. - Trainer: Funkel

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Tore: 1:0 Grifo (9., Foulelfmeter), 1:1 Kownacki (31.)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)

Gelb-Rot: Haberer wegen wiederholten Foulspiels (47.)