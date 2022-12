0:0 gegen Bocholt Kalonji vergibt den sicheren Sieg für Fortunas U23

Und so traten die Flingerner wie schon am vergangenen Wochenende beim 1:3 in Wiedenbrück auch gegen den 1. FC Bocholt mit dreifacher Profi-Unterstützung an: Takashi Uchino und Benjamin Böckle verteidigten auf den Außenbahnen, Kwadwo Baah begann als einzige Sturmspitze. Ihren Stempel konnte das Trio dem Geschehen aber nicht aufdrücken. In einer erst am Ende spannenden Partie fielen keine Tore: Mit einem 0:0 verabschiedete sich die „Zwote“ in die fußballfreie Zeit.