Funkel spricht über Röttgermann : „Haben einen Mann gefunden, der anpackt“

Düsseldorf Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz am Ostersamstag (15.30 Uhr) hat sich Fortunas Trainer Friedhelm Funkel erstmals zum neuen Vorstands-Chef geäußert. Sein erster Eindruck ist positiv.

Am vergangenen Sonntag wollte Friedhelm Funkel zu den Querelen im Verein lieber nichts sagen. Auch jetzt hält sich Fortunas Trainer mit Aussagen zur Trennung von Vorstands-Chef Robert Schäfer zurück. Der 65-Jährige will lieber über Fortunas Zukunft sprechen. Und zu der gehört Thomas Röttgermann, der seit Dienstag dem höchsten operativen Klub-Gremium vorsteht.

„Wir haben uns ganz kurz getroffen“, sagt Funkel zur ersten Begegnung mit dem 58-jährigen Westfalen am Dienstag. „Wir waren erst in der Trainerkabine und sind dann zur Mannschaft gegangen. Dort hat er ein paar Worte gesagt. Das war wirklich positiv.“ Der Trainer hat den Eindruck, dass der Klub einen entschlossenen Arbeiter eingestellt hat. „Ich glaube, dass wir mit ihm einen Mann gefunden haben, der anpackt und der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ganz wichtig. Und er schätzt Fortuna richtig ein.“

Zu Röttgermanns ersten Aufgaben in der Anfangszeit sagt Funkel: „Er wird jetzt erst einmal sehr viel damit zu tun haben, alles auf der Geschäftsstelle kennenzulernen. Bei uns im sportlichen Bereich ist derzeit alles in Ordnung, deshalb brauch er sich um uns gar nicht so viel zu kümmern. Er weiß, dass bei uns da unten alles in guten Händen ist. Das hat also Zeit. Der sportliche Bereich ist derzeit – Gott sei dank – der angenehmste.“