Fortuna hat einige Baustellen : Aufräumen nach dem Schäfer-Aus

Düsseldorf Nach dem Wechsel an der Vereinsspitze stehen bei Fortuna nun vor allem drei Themenfelder im Vordergrund. Es geht darum, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle mitzunehmen, die Kommunikation zu verbessern und den Kaderplanern Ruhe zu verschaffen.

Wenn am Dienstag Thomas Röttgermann seinen Dienst als neuer Vorstandsboss antritt, beginnt bei Fortuna eine neue Zeitrechnung. Der Nachfolger des vom Aufsichtsrat abservierten Robert Schäfer muss sich zunächst im Verein einfinden. Für den Klub gilt es, vor allem in drei Themenfeldern schnell für Klarheit und Ruhe zu sorgen:

Neben Röttgermann kommt in Christian Koke zudem ein neuer Vorstand für den Bereich Marketing – für viele eine sehr spannende Personalie. Denn in Alexander Steinforth hat Fortuna seit 2017 einen Direktor für Strategie und Geschäftsentwicklung. Der 33-Jährige hatte sich selbst für einen Aufstieg in den Vorstand in Position gebracht. Nun steht die Frage im Raum, wie Steinforth mit den beiden neuen Vorgesetzten zurechtkommt.