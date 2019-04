Neuer Vorstandschef : Röttgermanns Sohn steckte einen Kinnhaken für Fortuna ein

Düsseldorf Thomas Röttgermann tritt als Vorstandsvorsitzender seinen Job bei Fortuna Düsseldorf erst an, seine Familie brennt aber schon lange für den Klub. Über die Trennung von seinem Vorgänger schweigt sich die Vereinsführung aus.

Die Familie des neuen Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann liebte Fortuna Düsseldorf schon vor dem Amtsantritt des Vaters bis zur Schmerzgrenze. „Ich hatte Fortuna immer auf dem Zettel, auch aus familiären Gründen. Die Familie meiner Frau, die aus Neuss stammt, besteht im Wesentlichen aus heißen Fortuna-Fans“, sagte der 58-Jährige bei seiner Vorstellung am Dienstag. Und er verriet: „Mein Sohn hat das sagenumwobene 4:0 auf Schalke nicht nur miterlebt. Er hat auch einen Kinnhaken eines Schalke-Fans einstecken müssen, weil er im falschen Moment seinen Fortuna-Schal gezeigt hat. Das sollte man auch nicht tun.“

Was man im Tagesgeschäft eines Bundesligisten lassen sollte, dazu haben sie bei Fortuna in den vergangenen Monaten einige Erfahrungen gemacht. Deshalb ist Röttgermann jetzt auch da. „Man kann in solchen Situationen nicht behaupten, dass man alles richtig gemacht hat“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Ernst: „Es gibt eine Menge aufzuarbeiten. Und ich kann versichern: Das werden wir auch tun.“