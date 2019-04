Kommentar zu Fortunas neuem Vorstands-Chef : Röttgermann muss den Klub einen

Meinung Düsseldorf Fortunas neuer Vorstands-Chef hat seinen Dienst begonnen. Thomas Röttgermann ist nun gefordert, die Unruhe im Verein schnell zu beseitigen. Ein Kommentar.

Thomas Röttgermann kommt in einen Verein, der sich in einer seltsamen Gemengelage befindet. Trotz sportlichen Erfolgs herrscht große Unruhe. Der Streit der Eitelkeiten zwischen dem Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden Reinhold Ernst und dem ehemaligen Vorstands-Chef Robert Schäfer sowie die daraus resultierende Trennung haben Spuren hinterlassen. Ausgerechnet der Moment von Fortunas größtem Erfolg seit mehr als zwei Jahrzehnten, dem Klassenerhalt in der Bundesliga, durfte nicht ausgelassen gefeiert werden, sondern bekam einen faden Beigeschmack.