„Es liegt keine Anfrage für ihn vor“ : Raman ist Fortunas Goldesel

Düsseldorf Benito Raman ist seit Wochen in toller Form. Das macht ihn freilich auch für andere Klubs interessant. Fortuna steht nun vor der Frage: Behalten oder für viel Geld verkaufen? Er ist jedenfalls der einzige Akteur, mit dem der Klub viel Geld verdienen kann.

Es hat eine Zeit gedauert, aber jetzt ist Benito Raman endgültig in der Bundesliga angekommen. Seit sieben Spielen steht der Belgier stets in der Startelf von Fortuna. In der Rückrunde hat der Angreifer, der meist über eine der beiden Außenbahnen kommt, in bisher elf Einsätzen drei Tore vorbereitet und sechs selbst erzielt. Eine beeindruckende Quote. Das macht Raman beliebt, auch außerhalb der Grenzen von Düsseldorf.