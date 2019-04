„Wollen keine schmutzige Wäsche waschen“ : Ernst äußert sich zu Schäfer-Trennung

Düsseldorf Bei der Vorstellung von Thomas Röttgermann äußert sich Fortunas Aufsichtsratsvorsitzender erstmals etwas ausführlicher zu den Gründen der Trennung von Robert Schäfer.

Mit schnellen Schritten gehen Reinhold Ernst und Thomas Röttgermann die Treppen vom Vorstandsbüro in der Düsseldorfer Arena an den bunten Sitzen vorbei hinunter in den Innenraum. Ernst ist sichtlich zufrieden, strahlt. Nur einen Tag nach der Abberufung und Freistellung von Robert Schäfer als Vorstands-Chef kann der Aufsichtsratsvorsitzende den neuen starken Mann im operativen Geschäft bei Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf vorstellen: Röttgermann, der einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat, präsentiert sich nüchtern und fokussiert, mit klaren Vorstellungen für die Zukunft, ohne große Versprechungen abzugeben. Ganz so, wie der Ruf, der ihm vorauseilt.