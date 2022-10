„Habe den Anspruch zu spielen“ : Iyoha mit Kampfansage an Sturmkollegen

Düsseldorf Am Dienstag feierte Emmanuel Iyoha seinen 25. Geburtstag. Dazu gönnte er sich ein Abendessen, das es bei Fortunas Angreifer nur höchst selten gibt. Gegen den 1. FC Nürnberg will er Samstag wieder in der Startelf stehen. Und seine Torquote verbessern.

Emmanuel Iyoha hatte noch ein leichtes Strahlen im Gesicht. Am Tag zuvor gönnte er sich im Zuge seines Geburtstags einen Burger im Düsseldorfer Medienhafen bei „Hans im Glück“. Fortunas Angreifer hatte, wie man eingedeutscht sagt, einen „Cheatday“. „So weit entfernt vom Spiel geht das noch“, erklärt er. „Das war aber nur eine Ausnahme. Generell achte ich extrem auf meine Ernährung. Damit und guter Regeneration kann man noch ein paar Prozentpunkte mehr herausholen.“

Zur Feier seines 25. Geburtstags wird sicher auch Trainer Daniel Thioune ein Auge zudrücken. Und im Idealfall kann „Emma“ ja auch schon am kommenden Samstag in der heimischen Arena erneut feiern. Dann allerdings kein neues Lebensjahr, sondern drei Punkte gegen den 1. FC Nürnberg. Und zu Hause ist Fortuna in dieser Saison eine echte Macht. Nur auswärts will es bisher noch nicht so wirklich fluppen. „Natürlich versuchen wir auszublenden, dass wir uns auswärts schwer tun, aber das ist irgendwo immer mit im Unterbewusstsein drin. Das kann man nicht abstreiten“, sagt Iyoha. „Wir müssen einfach noch fokussierter sein und versuchen, das abzuschalten.“

Bevor es dann gleich dreimal in Folge auf fremden Plätzen zur Sache geht, kann Fortuna aber noch einmal in Düsseldorf vorlegen. Dann auch wieder mit Rouwen Hennings, der unter der Woche ins Training zurückgekehrt ist. Eine Konkurrenz für Iyoha? „Jeder möchte immer von Beginn an spielen. Es ist gut, dass Rouwen wieder zurückkommt. Er hat vor dem gegnerischen Tor eine enorme Qualität, da ist er eiskalt. Nichtsdestotrotz habe ich den Anspruch zu spielen.“

