Trotz gutem Saisonstart : Fortuna zieht auch weiterhin keine Fan-Massen an

Foto: Frederic Scheidemann 40 Bilder So gut werden Fortunas Heimspiele besucht

Düsseldorf Am Samstag empfängt Fortuna den 1. FC Nürnberg in Düsseldorf. Mit dabei werden auch zahlreiche Fans sein. Im Vergleich zu den Spielzeiten vor der Corona-Pandemie gibt es in Bezug auf die Arena-Auslastung allerdings noch Luft nach oben. Woran das liegen könnte.

Seit dieser Saison gibt es in deutschen Fußballstadien keine Corona-Beschränkungen mehr. Das Tragen einer Maske ist derzeit keine Pflicht mehr – eine Beschränkung des möglichen Fassungsvermögens gibt es ohnehin nicht mehr. Und so kommt es, dass gleich sechs Vereine in der Zweiten Liga einen Zuschauerschnitt von 25.000 oder mehr haben.

Fortuna gehört da sicher zu, oder? Schließlich läuft der größte Klub in Düsseldorf ja in einer Arena auf, die 54.600 Fans aufnehmen könnte. Doch Pustekuchen – F95 steht mit einem Zuschauerschnitt von 24.311 lediglich auf Rang sieben in der Tabelle. Zum Vergleich: Der 1. FC Nürnberg, der ein ähnlich großes Stadion zu bieten hat und weit schlechter in die neue Saison gestartet ist, hat einen Zuschauerschnitt von 31.846.

Die Arena in Düsseldorf, die nur unwesentlich weniger Kapazität als der Hamburger Volkspark – der HSV liegt bei 48.963 pro Partie – bietet, scheitert im Schnitt bislang noch daran, wenigstens zur Hälfte gefüllt zu sein. Eine sportliche Initialzündung sollte es dafür eigentlich nicht brauchen. Schließlich steht die Elf von Trainer Daniel Thioune im deutschen Unterhaus im oberen Drittel der Tabelle und hat noch kein Spiel in der heimischen Arena verloren.

Weit über 25.000 Fans werden aber auch gegen den 1. FC Nürnberg nicht erwartet. Es bleiben also weiterhin mehr Plätze in der Arena leer als in den vergangenen Nicht-Corona-Jahren, als die Marke von 25.000 Fans in Serie geknackt wurde. Erklärbare Gründe gibt es natürlich. Da wäre einmal die Corona-Pandemie, für die es zwar keine Beschränkungen mehr gibt, durch die Zuschauerinnen und Zuschauer aber dennoch vorsichtiger geworden sind. Und dann wäre da natürlich auch noch die vorherrschende Energie-Krise und Inflation. Momentan plagen viele Bürgerinnen und Bürger finanzielle Sorgen und investieren ihr Geld daher verständlicherweise nicht in Fußball-Tickets.

Den Zuschauer-Peak gab es natürlich in den beiden Bundesliga-Spielzeiten 2012/13 und 2018/19. Die Zweitliga-Saison mit dem höchsten Zuschauerschnitt war indes überraschenderweise keine Aufstiegssaison. Um welche Spielzeit es sich handelt und wie viele Fans in den vergangenen 15 Jahren den Weg in die Stockumer Arena fanden, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

(pab)