Vor dem DFB-Sportgericht : Wie Allofs mit einer Schiedsrichter-Beleidigung durchgekommen ist

Düsseldorf Klaus Allofs ist in der Regel schon um seine Etikette bedacht. Doch als Spieler ging er durchaus temperamentvoll ans Tagewerk. Der einstige Weltklasse-Stürmer schoss mindestens einmal deutlich übers Ziel hinaus. Warum er am Ende dennoch mit einem Freispruch davongekommen ist.

Vitamine sind bekanntlich wichtig für eine gesunde Ernährung. Doch zu einem Obst hat Klaus Allofs eine ganze besondere Beziehung aufgebaut. Umso mehr überrascht es, wenn Sportvorstand Allofs eine Schmonzette aus seiner Zeit als Spieler erzählt. Allerdings ist er mit den Jahren nicht mehr ganz so textsicher. Zu unterschiedlichen Anlässen hat er unterschiedliche Versionen kredenzt.

Was passiert ist? Es ist der 26. Mai 1979, an dem Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal Viertelfinale auf Bayer Leverkusen trifft. Zwar gewinnt die Fortuna die Partie 2:1, muss zum Ende allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen. Top-Torjäger Allofs fliegt in der 75. Minute mit Rot vom Platz, nachdem er den Linienrichter verbal attackiert. Nach einem langen Ball auf einen Mitspieler brodelt es in Allofs, weil der Unparteiische auf Abseits entscheidet. Er kommentiert diesen vermeintlichen Fehler auf seine Art und Weise und schreit: „Lass bloß die Fahne unten, du Pflaume!" Der Linienrichter empfand die Äußerung nicht ganz so überraschend als beleidigend und empfahl dem Schiedsrichter, Allofs die Rote Karte zu zeigen – was auch geschah.

Kein Geringerer als Hans-Georg Noack, 2021 im Alter von 92 Jahren verstorben, hatte sich der Sache angenommen. Noack ist eine Legende unter Deutschlands Funktionären. Seine ehrenamtliche Tätigkeit im Fußball begann 1957 mit dem Engagement im Spielausschuss von Fortuna Düsseldorf, „seinem" Verein.

Später wurde Noack Kassenprüfer, Ligaobmann, Vizepräsident und (bis 1982) Präsident, zuletzt war er Ehrenpräsident von Fortuna und gehörte dem Ehrenrat des Vereins an. Von Fortuna wurde er mit der Diamantenen Ehrennadel sowie der Silbernen und Goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet. Für seine Verdienste um den deutschen Fußball erhielt Hans-Georg Noack im Jahr 2004 auf dem 38. Ordentlichen DFB-Bundestag in Osnabrück die Ehrenspange des DFB. Von 1986 bis 2001 war er für die Spielpläne der Bundesliga verantwortlich.

Noack also, ein gewiefter Rheinländer, hatte gleich eine passende Verteidigungsstrategie für Allofs parat. „Pflaume“ sei in Düsseldorf und der Region mitnichten eine Beleidigung, sondern eher ein Kosename. Weshalb es geradezu abwegig sei, Allofs mit einer Sperre zu belegen. Es kam, was kommen musste: Tatsächlich kam der Verein mit der Argumentation durch. Allofs konnte Frankfurt wieder als „freier Mann“ verlassen.

