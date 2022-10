Letztes Jahr Spitzenreiter, jetzt Vorletzter : Dortmunds U23 schmiert unter Fortunas Ex-Trainer Preußer ab

Düsseldorf/Dortmund Seit dieser Saison ist Christian Preußer Trainer der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. In der Dritten Liga läuft es für den ehemaligen Fortuna-Coach aber noch nicht rund. Nach nur zwei Siegen in den ersten zehn Partien steht er mit seiner jungen Mannschaft bereits unter Druck.

Möglicherweise ist manchmal der Schritt von der Regionalliga in die Zweite Liga auch für Trainer ein wenig zu groß. Bei Christian Preußer, der vor knapp eineinhalb Jahren den Entschluss fasste, die U23 des SC Freiburg, mit der er anschließend noch den Aufstieg in die Dritte Liga feierte, in Richtung Düsseldorf zu verlassen, war das womöglich so. Jedenfalls konnte er im deutschen Unterhaus keine Erfolge feiern. Und so wurde er bereits nach einem knappen halben Jahr wieder von seinen Traineraufgaben bei der Fortuna entbunden.

Preußer musste aber nicht lange auf ein Folge-Engagement warten. Zum Start der neuen Saison heuerte er bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an. Die spielt in der Dritten Liga, ein Schritt zurück also. Für den 38-jährigen gebürtigen Berliner aber wahrscheinlich genau der richtige Schritt, um sich von seiner sportlichen Niederlage im Rheinland zu erholen. Nun also Ruhrgebiet. Nun also wieder nur auf Fußball konzentrieren und nicht den permanenten Druck des Chefs einer Lizenzmannschaft abbekommen.

In der Dritten Liga läuft es für Preußer bislang aber auch noch sehr durchwachsen. Nach einem knappen Viertel der Saison steht Dortmunds U23 auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sicher nicht die Platzierung, die sich die Verantwortlichen vor der Saison vorgestellt haben. Immerhin: Die vergangenen Partien geben Hoffnung. Gegen Zwickau konnte der erst zweite Sieg gefeiert werden, eine Woche später kam ein überraschender Punktgewinn gegen Aufstiegsfavoriten 1860 München hinzu. Am Montagabend gastierten die Westfalen in Halle – Endstand: ein maues 0:0.

Zeit sollte man dem 38-Jährigen allemal zugestehen. Zwar war der BVB zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr mit Trainer Enrico Maaßen (jetzt FC Augsburg) Tabellenführer der Dritten Liga. Vor der jetzigen Saison musste die Zweitvertretung aber die Abgänge von Steffen Tigges (1. FC Köln), Bradley Fink (FC Basel), Lennard Maloney (1. FC Heidenheim), Berkan Taz (Waldhof Mannheim), Richmond Tachie (SC Paderborn) und Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig) verkraften. „Es ist keine leichte Situation, das sieht man an der Tabelle“, sagt daher auch Preußer.

Und dennoch steht er mit seiner Mannschaft bereits früh in der Spielzeit unter Druck. Die kommenden Wochen mit Spielen gegen Duisburg, Meppen und Verl könnten die Richtung vorgeben, in die es für den BVB in dieser Saison geht. Trister Abstiegskampf oder sorgenfreie Weihnachten? Nachdem Preußer Ersteres bereits im vergangenen Jahr mit Fortuna erlebt hat, würde er wohl nur allzu gern ohne sportliche Sorgen ins neue Jahr 2023 übergehen.

(pab)