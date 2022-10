Über 100 Millionen Euro Marktwert : Wenn kein Spieler gewechselt wäre – so könnte Fortunas Topelf heute aussehen

Wenn kein Spieler gewechselt wäre – so könnte Fortunas Topelf heute aussehen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf verlassen seit Jahrzehnten die besten Spieler, um woanders ihre Karriere voranzutreiben. Aber was wäre eigentlich, wenn der Klub keinen einzigen dieser Profis verloren hätte? Wie sähe die erste Elf der Düssedorfer dann aus? Wir haben es uns angesehen.

Fortuna Düsseldorf hat sich mittlerweile zu einem Verein entwickelt, der vielen Spielern als Sprungbrett dienen kann. Und mit Blick auf die Akteure, die für die Rheinländer in den vergangenen Jahren aufgelaufen sind, kann man durchaus sagen, dass Fortuna ein durchaus attraktives Sprungbrett sein kann. So mancher Bundesliga-Spieler blickt heute noch gern auf seine Zeit in Düsseldorf zurück. Auf die Frage, ob er sich irgendwann eine Rückkehr zur Fortuna vorstellen könne, sagte Dodi Lukebakio vor einigen Wochen: „Sag niemals nie.“