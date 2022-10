Wie es dazu gekommen ist : Mit diesem Team ist Fortuna in den USA vertreten

Düsseldorf Fortuna ist selbst außerhalb der Landesgrenzen nur in sehr beschränktem Maße darum bemüht, neue Zielgruppen zu erschließen. Vor allem Japan wäre mit dem aktuellen Nationalspieler Ao Tanaka ein interessanter Markt für den Zweitligisten. Wie es zum Team in den USA gekommen ist.

Dem Fußball wird oft vorgeworfen, wenn es um Ideen geht noch mehr Geld zu erwirtschaften, keine Grenzen zu kennen. Vielleicht genau deshalb ist diese Geschichte fast schon romantisch. Von einem Anhänger von Fortuna Düsseldorf, der selbst in den USA seine Spuren hinterlassen hat. Und die geht so: Als David Ellgering 2017 für ein deutsches Energieunternehmen in Chicago arbeitete, spielte er abends auf Einladung von Arbeitskollege Justin in einer Freizeitliga. Dort überzeugte Ellgering nach kurzer Zeit schon seine Mitspieler, den Verein in „Fortuna Chicago“ umzubenennen und fortan in Trikots der Düsseldorfer aufzulaufen.