Comeback weiterhin kein Thema : Das sagt Thioune zur langen Ausfallzeit von Kapitän Hoffmann

Düsseldorf Zu Beginn der neuen Trainingswoche kehrten mit Benjamin Böckle, Rouwen Hennings und Nicolas Gavory drei Spieler zurück ins Düsseldorfer Mannschaftstraining. Doch Andre Hoffmann fehlt Trainer Daniel Thioune weiterhin. Was der Coach zur auffallend langen Ausfallzeit seines Kapitäns sagt.

Am Dienstagvormittag gab es für Trainer Daniel Thioune mal wieder eine erfreuliche Nachricht. Im Nebel von Düsseldorf-Stockum konnten die Konturen von drei Spielern erkannt werden, die in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen. Rouwen Hennings (Fersenprobleme), Nicolas Gavory (Rippenprobleme) und Benjamin Böckle (Muskelverletzung) kehrten auf den Trainingsplatz zurück.

Was Allofs in der Entwicklung von Fortuna noch fehlt

Das fordert Düsseldorfs Sportvorstand : Was Allofs in der Entwicklung von Fortuna noch fehlt

... das Gefühl, drei Spieler wieder im Training begrüßen zu dürfen „Ich habe in dieser Woche mal einen guten Tausch gemacht. Mit Jorrit Hendrix hat sich ein Spieler abgemeldet, dafür kamen aber drei Spieler wieder. In der vergangenen Woche war das noch ein Eins-zu-Eins-Wechsel und davor sind mehr Spieler ausgefallen, als welche zurückkamen. Mit einer größeren Trainingsgruppe macht es mehr Spaß, weil man die Qualität erhöhen kann. Wir müssen nun sehen, wie weit sie schon sind. Bei Benjamin wird es wohl noch ein wenig länger dauern als bei Rouwen und Nicolas. Aber auch bei ihnen würde ich vermuten, dass es für die Startelf zu früh sein könnte.“

... die auffallend lange Ausfallzeit von Kapitän Andre Hoffmann „Ich bin auch kein Arzt, aber es gibt natürlich verschiedene Arten von Muskelverletzungen. Ich kann nur das nehmen, was ich bekomme. Entweder er wird fürs Training freigegeben oder eben nicht. Er ist nicht auf dem Platz – und dann interessiert es mich inhaltlich weniger.

... den eklatanten Unterschied zwischen der Punkteausbeute in Heim- und Auswärtsspielen „Ich kann nicht erklären, warum wir zu Hause viel mehr Punkte holen als auswärts. Ich mache grundsätzlich nichts anderes, tanze in der Arena nicht durch die Kabine. Das ist völliger Quatsch.“

... die wenigen Abschlüsse aus der Distanz „Wir haben nicht so den überragenden Distanzschützen im Kader. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass unsere Offensivspieler in wenige Abschlusssituationen kamen. Wenn beispielsweise Emmanuel Iyoha einen offenen Fuß hat, kann man sich schnell an der Mittellinie treffen. Wir haben es aber nicht geschafft, mit einem ersten guten Kontakt Räume aufzulösen. Wir versuchen, daran zu arbeiten.