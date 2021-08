Starker Saisonstart : Fortunas U23 bleibt weiterhin ungeschlagen

Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Ahlen Fortunas U23 hat auch das vierte Saisonspiel nicht verloren. Gegen Rot Weiss Ahlen nahm die Elf von Trainer Nico Michaty durch einen späten Treffer von Oliver Fink einen Punkt mit ins Rheinland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Mertens

Trainer Nico Michaty hatte im Vorfeld gewarnt, dass das Auswärtsspiel bei RW Ahlen das schwerste Spiel der bisherigen Regionalliga-Saison für seine Mannschaft würde. Und tatsächlich ließen die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf beim 1:1 (0:0) erstmals in dieser Spielzeit Punkte liegen. Unzufrieden war der Coach mit dem einen Zähler im Gepäck freilich nicht: „Es war ein sehr intensives Spiel auf einem tiefen Platz mit einer gerechten Punkteteilung.“ Bei den Düsseldorfern feierten mit Dennis Gorka im Tor und Jamil Siebert gleich zwei Spieler ihr Comeback nach überstandenen Verletzungen.

Die Fortuna-Reserve begann zunächst noch spielbestimmend, ehe Ahlen das Heft des Handelns übernahm. Zur Pause ging es jedoch torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hatte Siebert zunächst den Führungstreffer für Düsseldorf auf dem Fuß. Doch im Gegenzug klingelte es im Fortuna-Tor: Nach einem Freistoß verwertete Rene Lindner den zweiten Ball per Fallrückzieher zum 1:0 (49.). „Das war ein Tor des Jahres“, musste auch Michaty mit der Zunge schnalzen. In der Folgezeit habe sich „ein offener Schlagabtausch“ (Michaty) entwickelt. Gorka bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem 0:2. Den Ausgleich in der Schlussphase erspielte sich die Fortuna mit einem Spielzug über die linke Seite, den Oliver Fink mit einem strammen Schuss unter die Latte abschloss (78.). „Danach waren wir am Drücker. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hätte das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert“, konstatierte Michaty. Letztlich könne man mit dem einen Punkt aber auch zufrieden sein.

Nico Hirschberger stand in dieser Saison erstmals in der Startelf, stach dabei jedoch nicht besonders hervor. Nach etwas mehr als einer Stunde kam Robin Bird für Hirschberger in die Partie und sollte noch einmal für mehr Tempo auf der Außenbahn sorgen. Dies gelang seinem Pendant auf der linken Seite, Tim Köther, jedoch noch deutlich besser, der zeitgleich für Georgios Siadas in die Partie kam. „Er hatte viele gute Aktionen“, gab es dafür ein Sonderlob des Coaches.

Foto: dpa/David Inderlied 40 Bilder Diese Noten haben wir den Fortunen gegeben