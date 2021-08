Slowakischer Angreifer : Fortuna holt Bozenik aus Rotterdam

Robert Bozenik (r.). Foto: imago images/ANP/Feyenoord Rotterdam v IF Elfsborg via www.imago-images.de

Update Düsseldorf Kurz vor dem Ende der Transferperiode ist Fortuna doch noch einmal fündig geworden. Der Zweitligist leiht Robert Bozenik von Feyenoord Rotterdam aus. Der Angreifer stand bislang in 28 Pflichtspielen in der Eredivisie auf dem Platz und erzielte vier Tore. Aktuell laufen noch die letzten Gespräche.

Der 21-Jährige war im Sommer 2020 aus seiner Heimat MSK Zilina in die holländische Hafenstadt gewechselt. Dort ist ihm der Durchbruch noch nicht wirklich gelungen. In immerhin 28 Partien stehen bislang vier Tore auf seiner Habenseite. Zuerst hatte die „Bild“ von einem Interesse von Fortuna berichtet.

Bozenik soll zeitnah die medizinischen Untersuchungen in Düsseldorf absolvieren und dann bereits in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen. Eine Kaufoption soll die Ausleihe demnach nicht beinhalten. Rotterdam will dem Talent Spielpraxis verschaffen und ihn danach erneut bewerten. Fortunas Cheftrainer hatte zunächst verkündet, er gehe nicht davon aus, dass noch am Sonntag etwas passieren würde. Die Verhandlungen gingen offenbar schneller als erwartet über die Bühne.