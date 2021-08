Fortunas Narey ist sich sicher : Buhende Schalke-Fans machen Fortuna noch heißer

Düsseldorf Khaled Narey ist erst seit einigen Wochen Fortune und hat dennoch bereits das volle Auf-und-Ab-Programm in Düsseldorf miterlebt. Auch beim nächsten Gegner ist das ähnlich. Der 27-jährige Flügelspieler hofft am Samstag auf Schalke auf eine Extra-Motivationsschub der gegnerischen Fans.

Ganz individuell kann Khaled Narey mit seinem Start in Düsseldorf durchaus zufrieden sein. Der 27-Jährige hat bereits in den ersten Wochen bewiesen, dass er Fortuna weiterhelfen kann. In vier Ligaspielen konnte er bislang zwei Tore erzielen und einen Treffer auflegen. Doch der Zugang vom Hamburger SV will auch als Kollektiv mehr. Ihn nervt der stotternde Saisonstart mit nur einem Sieg aus vier Spielen. Die Punkteausbeute soll nun rasch ausgebaut werden. Am liebsten schon am Samstagabend auf Schalke. Khaled Narey über...

... seine Position auf dem rechten Flügel „Ich kann auf beiden Positionen spielen – sowohl vorne als auch hinten. Zur Zeit spiele ich vorne, da fühle ich mich auch wohl. Da bin ich dem gegnerischen Tor einfach näher und kann auch selbst Tore schießen. Bislang läuft es da ja ganz gut. Ich versuche, aus jeder Chance ein Tor zu machen.“

... die hohe Anzahl von Flanken im eigenen Spiel „Ich denke schon, dass wir uns da in den vergangenen Wochen verbessert haben. Es gehört ja auch ein bisschen mehr dazu als die reine Flankengenauigkeit. Da geht es auch um die richtige Strafraumbesetzung. Wir arbeiten viel daran. Ich denke, dass es auf jeden Fall noch besser wird.“

... die Wichtigkeit des Spiels auf Schalke „Jedes Spiel ist wichtig. Ich würde es nicht an dem einen Spiel festmachen wollen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen, ganz klar. Wir haben auch die Qualität dafür. Schalke hat eine sehr gefährliche Offensive. Mit Simon Terodde habe ich ja beim HSV zusammengespielt. Er braucht nicht viele Chancen. Man muss konsequent verteidigen.

... die Herangehensweise gegen Schalke „Mir wäre es lieb, wenn wir früh in Führung gehen. Aus einem 0:0 kann hinten heraus alles passieren. Wenn wir früh in Führung gehen, macht das was mit dem Gegner – in so einem Heimspiel mit den Fans im Rücken. Das haben wir ja auch gegen Kiel erlebt. Da haben wir den einen oder anderen Fehler gemacht. Das dürfen wir uns gegen Schalke nicht erlauben. Wir werden uns sicherlich nicht verstecken. Ich denke, dass dann auch Schalke gegen uns Probleme haben wird und wir dort gewinnen können.“