Dritter Spieltag in der Regionalliga : Wieder wird eine Ecke Borussias U23 zum Verhängnis

Mönchengladbach Borussias Zweitvertretung unterlag in der Regionalliga 0:1 beim FC Schalke 04 II. Trainer Heiko Vogel sah dabei einige Parallelen zum 1:2 am vergangenen Wochenende gegen Preußen Münster.

Bis in die Schlussphase hinein gab es am Dienstagnachmittag keine Tore in der Regionalliga West zwischen dem FC Schalke II und Borussias Zweitvertretung. Und wer als Beobachter schon am Samstag beim 1:2 gegen Preußen Münster dabei war, dürfte ein kleines Déja-vu gehabt haben. Denn wieder bekamen die Borussen eine Ecke nicht verteidigt, Nutznießer war diesmal Rufat Dadashov. Der 29-jährige Aserbaidschaner, der im Sommer zu den Schalkern kam, tat das, was ein Mittelstürmer soll. Er köpfte den Ball an Maximilian Brüll vorbei ins Tor, es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben.