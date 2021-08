Am Karnevalssamstag 2019 : Als Fortuna den FC Schalke 04 demütigte

Deutliche Tatsachen am Videowürfel. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Gelsenkirchen/Düsseldorf Es hat viele großartige Duelle zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf gegeben. Bevor sich die beiden Traditionsklubs am Samstag in der Zweiten Liga treffen, erinnern sich die Landeshauptstädter besonders an den Karnevalssamstag vor zwei Jahren.