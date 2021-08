... Nach dem schnellen Ausgleich war es ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn die Schalker mehr Aktionen am gegnerischen Strafraum hatten. Was mich total ärgert, ist die Art und Weise, mit der wir aus der Pause gekommen sind. Wir haben wieder eine Flanke nicht verhindert und so das 1:2 kassiert. So haben wir das Spiel aus der Hand gegeben, das müssen wir klar benennen. Danach mussten wir hinterherrennen, was schwierig war. Wir hatten dann auch Möglichkeiten, es hat aber nicht gereicht...