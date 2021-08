1:3 auf Schalke : Fortuna schlittert in erste Krise unter Preußer

Foto: dpa/David Inderlied 40 Bilder Diese Noten haben wir den Fortunen gegeben

Gelsenkirchen Nur vier Punkte nach fünf Spieltagen in der Zweiten Liga – Fortuna droht nach einem schwachen Saisonauftakt den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Besonders in der Defensive sind die Probleme unübersehbar. Aber nicht nur die Innenverteidigung erwischte einen gebrauchten Arbeitstag.

Manchmal gibt es Spiele, die gar nicht angepfiffen werden müssen – zumindest dann nicht, wenn Fortuna darin involviert ist. Der FC Schalke 04 ist desolat in die Zweitliga-Saison gestartet. Nach dem peinlichen 1:4 in Regensburg wurde so ziemlich alles in Frage gestellt. So viel Selbstgeißelung wäre allerdings nicht nötig gewesen, schließlich war Düsseldorf ja der nächste Kontrahent. Und wenn man sich auf etwas verlassen kann – am Boden liegende Gegner werden mit Vorliebe wieder aufgebaut.Und so kam es, wie es kommen musste. Fortuna verlor nach haarsträubenden Fehlern 1:3 im Revier und schlittert immer mehr selbst in eine ausgewachsene Krise.

Dabei hatte alles recht vielversprechend begonnen. Fortuna legte kraftvoll los, machte aus einem kompakten Mittelfeld heraus mächtig Dampf. Die Schalker taumelten gehörig und so mancher in der mit 25.000 Zuschauern (unter Corona-Bedingungen) ausverkauften Arena bereite sich auf das Schlimmste vor. Shinta Appelkamp befeuerte das Szenario gehörig mit seinem sehenswerten Führungstreffer nach zwölf Minuten.

Doch statt Sicherheit verfiel das Team von Christian Preußer in alte Muster. Ein tüddeliger Pass von Christoph Klarer, ein verunglückter Querschläger von Edgar Prib und schon stand es 1:1 durch Marius Bülter nur drei Minuten nach dem 0:1. Danach war es ein offener Schlagabtausch mit gefühlt etwas besseren Chancen für die Schalker. Fortuna bekam zu selten Struktur ins Spiel.

Nach der Pause ging es dann munter so weiter. Preußer ließ sein Personal zunächst unverändert. Und das war einfach nicht konzentriert genug. Wieder eine Fehlerketter in der Defensive führte zum 2:1 für die Königsblauen. Am Ende fälschte Dragos Nedelcu einen Schuss von Simon Terodde unhaltbar für Florian Kastenmeier ab.

Foto: dpa/David Inderlied 17 Bilder Schalke - Fortuna: die Bilder des Spiels

Fortuna ließ sich von den Rückschlägen indes nicht unterbekommen und versuchte mutig anzurennen. Einen ordentlich Schub bekamen die Angriffsbemühungen (mal wieder) nach der Einwechslung von Kristoffer Peterson. Etwas unverständlich, warum Preußer nicht von Anfang an auf den Schweden und Khaled Narey auf den Außen gesetzt hat. Felix Klaus lieferte nicht allzu viele Argumente, die sein Mitwirken rechtfertigten. Peterson zog immer wieder gefährlich von der Seite in den Strafraum und scheiterte nur knapp. Geburtstagskind Rouwen Hennings (wurde 34) ackerte unermüdlich, hing aber über weite Strecken in der Luft.

Die Probleme allerdings liegen weiter hinten. Sowohl die beiden Innenverteidiger erwischten einen gebrauchten Tag. Aber auch das defensive Mittelfeld funktioniert so nicht. Es fehlt einfach an jemandem, der die Geschicke auf der „6“ in seine Hände nimmt. Die Abstimmung funktioniert in der Rückwärtsbewegung einfach nicht.

Preußer setzte im Endspurt alles auf eine Karte. Verstärkte die Offenisve durch Dawid Kownacki und Nicklas Shipnoski. Doch am Ende standen die Düsseldorfer mit leeren Händen da. Die Schalker kamen sogar noch zum 1:3. Nur vier Punkte nach fünf Spielen – Preußer steht vor seiner ersten Bewährungsprobe. Die Länderspielpause kommt da vermutlich genau richtig.

Statistik:

Schalke: Fährmann - Thiaw, Itakura (86. Becker), Kaminski - Churlinov (76. Aydin), Palsson (86. Ranftl), Ouwejan - Zalazar, Drexler (74. Flick) - Terodde, Bülter (74. Hoppe). - Trainer: Grammozis

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann (85. Kownacki), Klarer, Nedelcu, Koutris (90.+1 Hartherz) - Prib (68. Piotrowski) - Appelkamp, Tanaka (85. Shipnoski) - Narey, Klaus (68. Peterson) - Hennings. - Trainer: Preußer

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Tore: 0:1 Appelkamp (12.), 1:1 Bülter (15.), 2:1 Terodde (46.), 3:1 Terodde (90.)

Zuschauer: 25.000

Beste Spieler: Itakura, Terodde, Bülter - Kastenmeier, Appelkamp

Gelbe Karten: Palsson, Terodde - Tanaka, Piotrowski, Kownacki

Torschüsse: 18:17

Ecken: 10:7

Ballbesitz: 51:49 %