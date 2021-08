Nur geringe Siegquote : Schalke gehört zu Fortunas Angstgegnern

Düsseldorf Am kommenden Samstag gastiert Fortuna auf Schalke. Eine Niederlage für die Elf von Trainer Christian Preußer wäre nach dem Stotter-Start in die Saison fatal. Das Problem: Gegen den S04 haben die Rheinländer keinesfalls eine gute Bilanz. Wer Fortunas Angstgegner sind.

Fortuna hat in den beiden höchsten deutschen Spielklassen bereits viele Schlachten geschlagen. Wissen Sie aber, gegen welchen Klub die Rheinländer am häufigsten auf dem Platz standen? Es ist der VfL Bochum. Insgesamt absolvierten diese beiden Vereine 78 Pflichtspiele gegeneinander. Die Bilanz spricht für den Ruhrklub. 28 Siegen der Bochumer stehen 23 Fortuna-Erfolge gegenüber. Oftmals teilten sich beide Mannschaften also die Punkte. Deshalb beträgt die Siegquote gegen Bochum auch lediglich 29,5 Prozent.

Nicht so rosig sieht die Düsseldorfer Bilanz allerdings gegen den kommenden Gegner in der Zweiten Liga aus. Denn der FC Schalke 04 gehört zu den Top fünf der Fortuna-Angstgegner. Lediglich 26,1 Prozent der insgesamt 69 Begegnungen konnten die Rheinländer für sich entscheiden. Immerhin: Die vergangenen drei Partien gegen die Königsblauen verlor Fortuna nicht. Kostenpflichtiger Inhalt Unvergessen bleibt dabei wohl der fulminanten 4:0-Erfolg auf Schalke 2019. Allen Düsseldorfer Fans dürfte dieser Tag am Karnevalswochenende noch lange in Erinnerung bleiben.