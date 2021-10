Starker Auftritt gegen KSC : Leistung von Oberdorf macht selbst Mitspieler stolz

Düsseldorf Beim ersten Heimsieg der Saison war ein Fortune besonders im Fokus: Startelf-Debütant Tim Oberdorf. Der Innenverteidiger spielte gegen den Karlsruher SC so, als hätte er schon 100 Zweitliga-Spiele auf dem Buckel. Was sein Partner in der Innenverteidigung zu dem Auftritt sagt.

Viele Fortuna-Fans staunten wohl nicht schlecht, als kurz vor dem Anpfiff am Samstagmittag gegen den Karlsruher SC die Aufstellung präsentiert wurde. Tim Oberdorf stand in der Startelf? Oberdorf-wer? Der 25-Jährige durfte schließlich erst drei Minuten lang Profiluft schnuppern. Gegen den KSC gab er nun also sein Debüt in der Startelf.

Und er machte seinen Job herausragend. Unsere Redaktion zeichnete ihn mit der Bestnote aus. Niemand sah ihm an, dass sein natürliches Terrain normalerweise in der vierten Liga liegt. Zwei Spielklassen höher ordnete er Fortunas Defensive wie ein alter Hase, antizipierte Pässe des Gegners herausragend und traute sich sogar zu, den einen oder anderen gefährlichen Diagonalball in die Spitze zu spielen. So wie beim 3:1 durch Khaled Narey, welches Oberdorf durch einen langen Ball auf den Kopf von Rouwen Hennings punktgenau einleitete.

Einen überraschte der Auftritt Oberdorfs keineswegs: seinen Kollegen in der Innenverteidigung. „Der Auftritt von Tim hat mich nicht überrascht. Er hat im Training immer gute Leistungen gezeigt“, sagte Christoph Klarer auf „18fuemmenneunzich“-Nachfrage. „Er macht das wirklich sehr abgekühlt. Ich bin richtig stolz auf ihn. Das war eine Top-Leistung!“

Dass Oberdorf eine solch souveräne Leistung abrufen kann, war auch Trainer Christian Preußer vor der Begegnung bewusst. Ansonsten hätte er ihn nicht als Ersatz für den in Hamburg unsicher wirkenden Dragos Nedelcu auserkoren. Und der Plan ging voll auf – Fortunas Defensive wirkte mit Oberdorf um einiges stabiler.

Ein wichtiger Faktor dafür, den eigenen Rasen endlich auch mal als Sieger verlassen zu haben. „Ich bin erleichtert, wenn ich ehrlich bin“, sagte Preußer nach der Partie. „Wir haben gemeinsam verteidigt. In den vergangenen Wochen haben wir das nicht so gut gemacht. Von daher fühlt sich das natürlich gut an.“

Ob Oberdorf auch am kommenden Mittwoch in Hannover versuchen darf, seine gezeigte Leistung zu bestätigen, ist allerdings fraglich. Abwehrchef Andre Hoffmann kehrt dann wohl nach überstandener Corona-Quarantäne wieder zurück in die Startelf. Dass auf Oberdorf Verlass ist, hat das Spiel gegen den KSC aber uneingeschränkt unter Beweis gestellt.