Fortuna-Trainer Rösler enttäuscht : „So eine zweite Halbzeit dürfen wir nicht spielen“

Düsseldorf Fortuna hat es gegen Greuther Fürth nicht geschafft, in Überzahl eine Führung zu verteidigen. Nach der Partie war Uwe Rösler sichtlich angefressen. Was der Düsseldorfer Trainer zu der bitteren Niederlage sagt.

Nach Abpfiff konnte man in Fürth zweierlei Gefühlswelten wahrnehmen. Einerseits war da diese überschwängliche Freude des Gastgebers über den Aufstieg in die Bundesliga. Andererseits war bei den Düsseldorfern – und da vor allem bei Trainer Uwe Rösler – eine gewisse Ratlosigkeit erkennbar.

Schließlich hatte man es nicht geschafft, eine Partie in Überzahl und nach zweimaliger Führung über die Runden zu bringen. „Ich überlasse es anderen Leuten, zu bewerten, was von dieser Saison in Erinnerung bleibt. Das Spiel hat gezeigt, was gut ist und wo wir uns verbessern müssen. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dürfen wir so eine zweite Halbzeit nicht spielen“, sagte Rösler anschließend. „Dafür bin natürlich auch ich als Trainer verantwortlich. Ich bin persönlich darüber enttäuscht.“