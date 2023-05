Teil eins: die Torhüter Das große Rückrunden-Zeugnis für Fortunas U23

Blickt man auf das Torhüterspiel von Fortunas U23 nach der Winterpause und schaut sich die blanken Zahlen an, die natürlich immer ein Zusammenspiel der gesamten Mannschaft sind, kann man einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen. Waren es in den 19 Spielen vor der Pause im Schnitt noch zwei Gegentore pro Spiel, stabilisierte sich dieser Wert auf 1,7 in der zweiten Saisonhälfte. Dazu dürfte dem geneigten Zuschauer auch kaum ein echter Torwartpatzer, der zu einem Gegentor führte, in Erinnerung geblieben sein.