Beim 3:3 gegen Hannover Welche „doofen Fehler“ Fortunas Trainer im Heim-Finale ärgerten

Irgendwie war es an diesem Tag ganz schwer, eine ganz normale sportliche Einordnung vorzunehmen. Sicher, es geht noch um eine Menge Geld im Saison-Endspurt. Platz vier kann gegenüber Platz sechs in der Endabrechnung der Zweiten Liga je nach Konstellation einen hohen sechsstelligen Euro-Bereich als Unterschied ausmachen. Aber es geht eben nicht mehr um Auf- oder Abstieg in Düsseldorf und Hannover – und so überlagerte die hochemotionale Zeremonie um die Verabschiedung der Vereinslegende Rouwen Hennings nach dem Abpfiff jedes Geschehen auf dem Platz zuvor.