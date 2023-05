Im Hannover-Spiel Wie Felix Klaus Fortunas Fans so richtig mitnahm

Am frühen Sonntagnachmittag, so um kurz vor 14 Uhr, deutete so ziemlich nichts darauf hin, dass es noch der Tag des Felix Klaus werden könnte. Okay, der Titel „Mann des Tages“ war an diesem 21. Mai 2023 ohnehin fest an Rouwen Hennings vergeben, der nach Fortunas Partie gegen Hannover 96 (3:3) seine große Verabschiedung nach sieben Jahren im Düsseldorfer Trikot erhielt. Aber auch rein sportlich schien Klaus zu diesem Zeitpunkt keinen Hering vom Teller ziehen zu können, denn es war ihm in den ersten 25, 26 Minuten des Spiels so ziemlich alles daneben gegangen.