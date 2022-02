Thiounes Auswärts-Premiere : Das ändert sich am Sonntag für Fortunas Trainer

Düsseldorf Nach zwei Heimsiegen zum Einstand geht es für Daniel Thioune und seine Mannschaft nun nach Regensburg. Lassen sich Leidenschaft und Aggressivität aus der Arena in ein fremdes Stadion übertragen? Und wie geht der Trainer mit einer wichtigen Personalie um?

Das sieht auch Thioune so. „Unsere Situation hat sich noch nicht wesentlich verändert“, betont der Coach. „Wir haben lediglich ein paar Mannschaften mehr da unten mit hineingezogen, aber letztlich geht es nur darum, den Strich in der Tabelle möglichst weit hinter sich zu lassen. Jetzt wollen wir in Regensburg punkten, denn dann haben wir die Chance, die Regensburger auch wieder näher an uns heranzuziehen, so dass sie auch noch nicht so ganz safe sind.“